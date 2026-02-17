Около 25 человек эвакуировали из зоны утечки газа после возгорания цистерны в Махачкале

Фото: 05.mchs.gov.ru

Около 20–25 человек эвакуировали в Махачкале из зоны утечки газа после пожара на газонакопительной станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Местные власти подчеркнули, что эвакуация проводилась из ближайших к станции домов.

Цистерна с сжиженным газом загорелась в поселке Новый Хушет на окраине Махачкалы 16 февраля. На место происшествия работают 63 сотрудника и 19 единиц техники от РСЧС, из которых 26 человек и 7 единиц – от МЧС.

В связи с этим в районе города был введен режим повышенной готовности. Экстренные службы работают в усиленном режиме. В местной школе развернут оперативный штаб.