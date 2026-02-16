Актер из "Крестного отца" Роберт Дюваль умер на 96-м году жизни

Фото: AP Photo/Invision/Evan Agostini

Американский актер Роберт Дюваль, получивший известность по роли Тома Хагена в двух частях "Крестного отца", умер на 96-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его жену.

"Для всего мира он был актером, обладателем премии "Оскар", режиссером, рассказчиком. Для меня он был просто всем", – сказала женщина.

Супруга также добавила, что он всегда с энтузиазмом подходил к работе и полностью погружался в создание своих персонажей.

Дюваль родился 5 января 1931 года в американском городе Сан-Диего. Сразу после окончания колледжа он поступил в школу актерского мастерства в Нью-Йорке, учебу в которой совмещал со служением в театре Gateway Playhouse.

Кинодебют артиста состоялся в 1959 году с эпизодической роли в сериале "Побег из тюрьмы". До 1962-го Дюваль играл в массовках, пока не получил второстепенную роль Артура Рэдли в ленте "Убить пересмешника". При этом знаковой в его карьере стала работа в культовой картине Джорджа Лукаса "THX 1138".

Вместе с тем актер запомнился зрителям своими появлениями в таких фильмах, как "Апокалипсис сегодня" и "Нежное милосердие".