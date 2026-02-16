ТАСС: тела мужчины и женщины найдены возле жилого дома в ТиНАО

16 февраля, 21:00Происшествия
Фото: телеграм-канал Baza
Тела мужчины и женщины обнаружены около многоэтажного дома в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, все случилось в ЖК "Саларьево парк". Причина произошедшего устанавливается.
Как отметил источник СМИ, у супругов есть дети. В настоящее время на месте инцидента задействованы правоохранители.
Ранее тела шести человек, в том числе 45-летней женщины, 50-летнего мужчины и их двоих сыновей в возрасте 9 и 4 лет, были обнаружены в жилом доме в городе Балаково в Саратовской области.
Предварительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом при работе газового оборудования в доме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.