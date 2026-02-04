В лесу ХМАО обнаружено тело подростка

Фото: depositphotos/blinow61

В лесу Ханты-Мансийска обнаружено тело подростка, сообщила пресс-служба Следственного комитета Югры.

Вечером 31 января в правоохранительные органы поступила информация о пропаже юноши 2010 года рождения – он не вернулся из школы и не выходил на связь с родными. Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре было возбуждено уголовное дело, правоохранители проводили оперативно-разыскные мероприятия, которые были направлены на установление местонахождения подростка.

4 февраля его тело было найдено в лесном массиве в районе СОТ "Кедр". При визуальном осмотре не было установлено признаков насильственной смерти. Для того чтобы установить причины смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В рамках расследования будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления.

Ранее 16-летний подросток в Якутске погиб на территории экспозиции военной техники парка "Россия – моя история". По предварительным данным, школьника придавило тяжелой подвижной металлической деталью. Глава города Евгений Григорьев выразил соболезнования родителям погибшего ребенка.

