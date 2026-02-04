04 февраля, 13:11Общество
Клеточная терапия для взрослых онкопациентов станет доступна в Москве в 2026 году
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы
В столице планируется запуск программы CAR-T-терапии для взрослых пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом ТАСС заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Она пояснила, что CAR-T-терапия – это метод, при котором собственные клетки иммунной системы пациента "обучаются" распознавать и уничтожать опухоль. Для процедуры у больного берут Т-лимфоциты, модифицируют их в лаборатории и возвращают обратно в организм.
"С 2025 года в Морозовской детской больнице мы успешно применяем CAR-T-терапию. Так называемые живые лекарства для детей с онкогематологическими заболеваниями, например с лейкемией, когда другие методы уже бессильны", – отметила Ракова.
По ее словам, в этом году программа будет расширена и на взрослых пациентов.
Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первый отечественный биоаналог препарата "Цетуксимаб", который используется для терапии рака головы и шеи.
До этого ведомство разрешило использовать в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины – для терапии злокачественных новообразований.
Собянин поздравил московских врачей-онкологов с профессиональным праздником