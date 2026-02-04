Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 13:11

Общество

Клеточная терапия для взрослых онкопациентов станет доступна в Москве в 2026 году

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В столице планируется запуск программы CAR-T-терапии для взрослых пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом ТАСС заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что CAR-T-терапия – это метод, при котором собственные клетки иммунной системы пациента "обучаются" распознавать и уничтожать опухоль. Для процедуры у больного берут Т-лимфоциты, модифицируют их в лаборатории и возвращают обратно в организм.

"С 2025 года в Морозовской детской больнице мы успешно применяем CAR-T-терапию. Так называемые живые лекарства для детей с онкогематологическими заболеваниями, например с лейкемией, когда другие методы уже бессильны", – отметила Ракова.

По ее словам, в этом году программа будет расширена и на взрослых пациентов.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первый отечественный биоаналог препарата "Цетуксимаб", который используется для терапии рака головы и шеи.

До этого ведомство разрешило использовать в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины – для терапии злокачественных новообразований.

Собянин поздравил московских врачей-онкологов с профессиональным праздником

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика