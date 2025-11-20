Форма поиска по сайту

20 ноября, 20:11

Общество

Минздрав разрешил использование двух противоопухолевых вакцин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Минздрав выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для терапии злокачественных новообразований. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он добавил, что это пока только начало применения подобных вакцин, поэтому еще предстоит оценить эффективность и безопасность такого вида лечения. Кроме того, эти вакцины не являются панацеей, а считаются одним из методов лечения, что сейчас внедряются в России.

"Понятно, что на начальном этапе речь не идет о массовом применении. Об этом можно будет говорить в том числе после оценки эффективности и безопасности", – цитирует его РИА Новости.

Ранее ученые Роспотребнадзора создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С. Тест на основе петлевой изотермической амплификации зарегистрировали ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии. Благодаря ему наличие вируса можно определить всего за 25–30 минут вместо 1,5–2 часов.

