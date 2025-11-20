Минздрав разрешил использование двух противоопухолевых вакцин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Минздрав выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для терапии злокачественных новообразований. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он добавил, что это пока только начало применения подобных вакцин, поэтому еще предстоит оценить эффективность и безопасность такого вида лечения. Кроме того, эти вакцины не являются панацеей, а считаются одним из методов лечения, что сейчас внедряются в России.

"Понятно, что на начальном этапе речь не идет о массовом применении. Об этом можно будет говорить в том числе после оценки эффективности и безопасности", – цитирует его РИА Новости.

