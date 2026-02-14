Форма поиска по сайту

14 февраля, 13:43

Происшествия

Победителя шоу "Танцы со звездами" отпустили под подписку по делу о хищениях "Калашникова"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Следствие отпустило под подписку о невыезде соучредителя подрядной организации "Интертехника" Алексея Леденева, победителя шоу "Танцы со звездами", по делу о хищениях "Калашникова", сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что он вместе с бизнес-партнером Алексеем Мороховым и экс-директором компании Юрием Чернышевым дал признательные показания. При этом с Ледневым и Мороховым расторгнуто досудебное соглашение о сотрудничестве.

Срок ареста Морохова продлен на 3 месяца, то есть до 12 мая 2026. Чернышев, в свою очередь, находится под подпиской о невыезде.

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, в производстве соединены 8 уголовных дел. Общий ущерб превысил 37,7 миллиона рублей.

Помимо этого, было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа против неустановленных лиц из руководства "Калашникова".

При этом экс-директор по закупкам Ксения Гращенкова, арестованная накануне, не работает в концерне с апреля 2024 года.

Морохова заключили под стражу в ноябре 2024 года. Следствие вменяет ему и Ледневу причинение ущерба концерну "Калашников".

По данным правоохранителей, с 11 октября 2023 года по 13 ноября 2024 года фигуранты в качестве представителей одного из подрядчиков "Калашникова" купили в Китае бракованные детали по цене, которая была заведомо ниже установленных договорами подряда.

В результате "Интертехника" поставила концерну свыше трети закупленных деталей, нарушив условия минимум двух договоров. Похищенными у "Калашникова" деньгами учредители и другие лица распорядились по своему усмотрению.

14 февраля стало известно о задержании Гращенковой. Она находится в одном из столичных СИЗО. Ей грозит до 10 лет колонии.

