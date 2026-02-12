Силовики задержали замгубернатора Челябинской области Андрея Фалейчика

Фото: телеграм-канал "Андрей Фалейчик"

Правоохранительные органы задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Алексей Текслер.

"Речь идет о следственных действиях, связанных с его прежнем местом работы – главы Копейского городского округа", – прокомментировал глава региона.

Текслер воздержался от оценок и заявил, что следствие во всем объективно разберется. Кроме того, действующая администрация Копейска окажет необходимое содействие следственным органам.

Фалейчика задержали по факту получения взятки в особо крупном размере, добавляет РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. По данным СМИ, замгубернатора мог получить взятку от директора ООО "Юность" за действия в интересах организации при передаче имущественного комплекса в долгосрочную аренду – детского лагеря "Юность", который находится на балансе городского округа.

Ранее в Татарстане задержали начальника отдела ЖКХ и транспорта Фаиля Салихова по уголовному делу о посредничестве при передаче взятки. По данным СМИ, он признал вину. Следствие в ближайшее время обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, по делу задержан еще один предполагаемый соучастник.

