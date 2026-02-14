Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме в условиях непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Аэропорт Шереметьево работает штатно в условиях непогоды, сообщили в пресс-службе авиагавани.

В субботу, 14 февраля, в период с 00:00 по московскому времени по 10:00 аэропорт обеспечил выполнение 206 рейсов российских и иностранных компаний. Из них 120 на вылет и 86 на прилет.

Кроме того, регистрации на рейсы, досмотр, пограничный и таможенный контроль, все предполетные и послеполетные формальности проходят в стандартном порядке, который установлен регламентами. Качество обслуживания пассажиров и обеспечение безопасности полетов является абсолютным приоритетом.

Столичный регион начиная с 12 февраля продолжает находиться под влиянием активного циклона, принесшего снегопады. Обильные осадки, согласно прогнозам, сохранятся до вечера воскресенья, 15 февраля, с вероятностью их возобновления в понедельник, 16 февраля.

