14 февраля, 12:10

Общество

Более 1,5 тысячи мастер-классов пройдет в рамках московского фестиваля "Масленица"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

На фестивале "Масленица", охватывающем около 30 площадок в разных районах Москвы, состоится более 1,5 тысячи различных мастер-классов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Ребят научат готовить блины, украшать посуду и мастерить глиняные игрушки", – отметила вице-мэр.

Дети смогут познакомиться с основами хохломской, жостовской и городецкой росписи в творческой студии на Соколово-Мещерской улице. Все желающие смогут расписать узорами подносы, кадки для меда, сахарницы, плечики для одежды.

Кроме того, в сквере на улице Хачатуряна у детей есть возможность создать игрушки из лыка и заняться выжиганием по дереву. А на Ореховом бульваре доступны мастер-классы по декорированию обложки для рецептов, тарелки и кувшина для молока.

Занятия по плетению сервировочной салфетки и корзинки, изготовлению пояса и игрушек из глины можно посетить в ремесленной мастерской на улице Адмирала Руднева.

В свою очередь, на мастер-классах на Городецкой улице все желающие могут нарисовать праздничные картины, научиться народным танцам и слепить из пластилина персонажей для спектакля, посвященного Масленице.

Также уроки по кулинарии проходят в нескольких локациях, в том числе в сквере у станции метро "Некрасовка", на улицах Профсоюзной, Святоозерской и Теплый Стан. На этих локациях дети готовят блины с ягодами, вишневым вареньем, абрикосовым джемом, творогом, сгущенкой, куриным филе и другими начинками.

Афишу и адреса всех площадок можно посмотреть в туристическом сервисе Russpass.

Фестиваль "Масленица" в Москве будет проходить до 22 февраля. Главной площадкой стал Тверской бульвар, где посетителей ждут концерты оркестра, театральные представления и спортивные состязания.

Особенностью фестиваля 2026 года стало его оформление в национальном стиле, включающее более 300 оригинальных кукол и декорации в виде лошадей, пряников и леденцов.

обществофестивалигород

