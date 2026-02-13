13 февраля, 11:34Город
Около 30 площадок фестиваля "Масленица" появилось в приложении "Московский транспорт"
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Около 30 локаций фестиваля "Масленица" уже нанесли на карту в приложении "Московский транспорт", сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Как быстро найти ближайшую точку:
- потянуть нижнее меню вверх и открыть раздел "Интересное";
- выбрать баннер фестиваля;
- на карте увидеть все площадки мероприятия, отмеченные значком "солнце";
- нажать на нужную локацию и проложить удобный маршрут на любом виде городского транспорта.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, интеграция фестивальных площадок в приложение – часть стратегии развития транспорта до 2030 года, утвержденной Сергеем Собяниным.
По словам заммэра, сервис становится не просто навигатором, а полноценным городским гидом: пользователи могут заранее изучить описание площадок, ознакомиться с программой и спланировать досуг.
Приложение уже доступно для скачивания. В этом году "Масленица" продлится с 13 по 22 февраля. Гостей ждут традиционные развлечения, мастер-классы и угощения.
Ранее сообщалось, что на станции "Перово" столичного метро начал работать робот-пекарь "Блиндозер". По словам Ликсутова, аппарат готовит горячие блины прямо на глазах у покупателей. В настоящее время он доступен в переходах девяти станций.
