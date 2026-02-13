Около 30 площадок фестиваля "Масленица" появилось в приложении "Московский транспорт"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Около 30 локаций фестиваля "Масленица" уже нанесли на карту в приложении "Московский транспорт", сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как быстро найти ближайшую точку:



потянуть нижнее меню вверх и открыть раздел "Интересное";

выбрать баннер фестиваля;

на карте увидеть все площадки мероприятия, отмеченные значком "солнце";

нажать на нужную локацию и проложить удобный маршрут на любом виде городского транспорта.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, интеграция фестивальных площадок в приложение – часть стратегии развития транспорта до 2030 года, утвержденной Сергеем Собяниным.

По словам заммэра, сервис становится не просто навигатором, а полноценным городским гидом: пользователи могут заранее изучить описание площадок, ознакомиться с программой и спланировать досуг.

Приложение уже доступно для скачивания. В этом году "Масленица" продлится с 13 по 22 февраля. Гостей ждут традиционные развлечения, мастер-классы и угощения.

Ранее сообщалось, что на станции "Перово" столичного метро начал работать робот-пекарь "Блиндозер". По словам Ликсутова, аппарат готовит горячие блины прямо на глазах у покупателей. В настоящее время он доступен в переходах девяти станций.