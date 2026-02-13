Для гостей фестиваля "Масленица" подготовили обширную программу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обширную программу подготовили для гостей фестиваля "Масленица". Он проходит на 30 площадках Москвы до 22 февраля, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятие стало частью проекта "Зима в Москве". Фестиваль предлагает не только познакомиться с праздничными традициями России, но и поучаствовать в различных активностях.

Например, все желающие могут посетить ледовые шоу с участием звезд фигурного катания и танцев на льду. Увидеть спектакль "Лебединое озеро" можно в Теплом Стане, "Двенадцать месяцев" – на площади Революции, а "Белоснежку" – на улицах Святоозерской и Перерве. Помимо этого, для посетителей площадок подготовили театральные постановки по мотивам русских народных сказок.

Практически на всех локациях, где проходит фестиваль, организованы творческие мастер-классы. На Тверской площади участники могут создать символы Масленицы своими руками, на Матвеевской улице они попробуют себя в традиционных ремеслах – ручном ткачестве, лозоплетении и макраме. Также на площадке в Зеленограде можно узнать о художественных традициях Архангельской области, Карелии и других регионов страны.

Помимо этого, гостям предложат отведать более 50 вариантов блинов – от классических до авторских. В частности, на Тверской площади готовят тыквенные блины с орехами, а на пересечении Юровской и Соколово-Мещерской улиц главной блинной начинкой стал тягучий сыр сулугуни. В праздничное меню еще добавили крымский и таежный чай, медовый сбитень, какао и ягодный кофе.

Любители спорта также смогут оценить свои возможности в народных забавах на 27 площадках фестиваля. Им предложат продемонстрировать силу и ловкость в таких испытаниях, как жим полена лежа, челночный бег в мешках и других.

На Профсоюзной улице, Мичуринском проспекте, площади Славы, бульваре Дмитрия Донского и еще 10 площадках пройдут соревнования по симрейслингу – игре, имитирующей реальные автогонки в виртуальной среде.

В свою очередь, зимний клуб "Москва" на Тверском бульваре открыл свои двери для российских предпринимателей. Там появился маркет локальных брендов под открытым небом. Москвичи и туристы могут там купить косметику, декор для дома, свечи и другое. Более того, там проходят розыгрыши, лекции и мастер-классы.

Практически на всех площадках также работают павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает". Там собирают необходимые вещи, подарки и письма для бойцов СВО и жителей новых российских регионов.

В этом году площадки фестиваля "Масленица" оформили в национальном стиле. Их украсили фигурками лошадей, пряниками и леденцами. Расписание работы площадок и список мероприятий можно найти на сайте Russpass.

В честь Масленицы Музей горхозяйства Москвы тоже подготовил специальную праздничную программу. Например, 14–15 февраля для гостей проведут мастер-классы и викторину "Широкая Масленица". Вход на мероприятия свободный, однако нужна предварительная регистрация на сайте учреждения.

"Городская ферма" на ВДНХ будет отмечать Масленицу с 20 по 22 февраля. В программу вошли экскурсия и общение с животными, игры, мастер-классы и лотерея. В заключительный день праздника сожгут 3-метровое чучело.