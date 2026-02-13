Зумеры чаще других поколений слушают на повторе песни советской эпохи

Фото: 123RF.com/cheschhh

Россияне в возрасте 18–24 лет чаще остальных поколений ставят на повтор песни советской эпохи. Об этом стало известно из результатов аналитического исследования, приуроченного ко дню рождения певицы Анны Герман 14 февраля.

По данным сервиса, именно у поколения зумеров наибольшее соотношение числа прослушанных треков к количеству пользователей. Второе место заняли слушатели 35–44 лет, третье – 45–54 года.

Примечательно, что за последние шесть месяцев суммарное число прослушиваний песен советского периода выросло на 156% по сравнению с прошлым годом.

Географическими лидерами по прослушиваниям оказались Тамбовская область и Хабаровский край, за ними следуют Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Брянская область.

Самой популярной композицией стал саундтрек к фильму "Белое солнце пустыни" – песня "Ваше благородие, госпожа удача" в исполнении Павла Луспекаева. Второе место занял трек "Хорошие девчата" квартета "Улыбка", третье – "Десятый наш десантный батальон" в исполнении Нины Ургант.

В пятерку также вошли "Есть только миг" Олега Анофриева и песня "Надежда" Анны Герман.

