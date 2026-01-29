Психолог Сальникова: жизнерадостность зумеров – результат психологической гибкости

Фото: 123RF.com/vitalii2021

Зумеры выросли в относительно стабильный период без глобальных потрясений, которые пережили их предки. Хотя текущие события для них новы и сложны, они не несут груз прошлых травм, заявила Москве 24 клинический психолог Дарья Сальникова.

Так специалист прокомментировала исследование, которое выяснило, что наиболее оптимистичным настроением отличаются зумеры. Среди них 46% относятся к "жизнерадостным" и только 13% – к "тревожным".

"Для старших поколений стабильность (школа – вуз – работа на всю жизнь) была нормой и ценностью. Для зумеров это часто ассоциируется с застоем, а гибкость, умение быстро адаптироваться к изменениям – естественная среда, в которой они выросли", – пояснила она.

Сальникова уточнила, что зумеры не воспринимают перемены как стресс, а видят в них норму. Эта пластичность позволяет легче переключаться между задачами, пробовать новое и не бояться ошибок.

"Зумеры более осознанно относятся к ментальному здоровью. Они раньше начинают обращаться к психологам, не считая это стыдным, и быстрее решают внутренние проблемы, не доводя их до критического состояния. Почему их иногда называют "потерянным поколением" или "поколением снежинок"? Это скорее внешняя оценка старших, которые видят их чувствительность и заботу о себе как слабость", – сказала психолог.

Она уточнила, что молодые люди реже скатываются в крайние состояния, но чаще нуждаются в поддержке, поскольку менее склонны "терпеть" и "приспосабливаться" любой ценой.

"Фундаментально формирование счастья зависит не столько от внешних обстоятельств (стабильности в мире, высокой зарплаты), сколько от внутренней реакции на них. Ключевой аспект – работа с мышлением и убеждениями. Страдание часто возникает не из-за негативных событий, а из-за несоответствия реальности представлениям о том, "как должно быть", – добавила Сальникова.

По ее мнению, у зумеров меньше черно-белых крайностей, они больше концентрируются на своем состоянии "здесь и сейчас". Поэтому их высокая субъективная жизнерадостность по многом является результатом психологической гибкости, осознания и умения не нагружать реальность излишними ожиданиями.

Ранее эксперт Владислав Быханов заявил, что зумеры отличаются свободой выбора и отсутствием нужды бороться за базовые потребности. Это позволяет им выбирать профессию ради самореализации, а не только по критерию заработка. Фундамент для такого образа жизни, считает он, был создан их предками.