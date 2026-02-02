В Госдуме предложили повысить штрафы за плохую зимнюю уборку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты от партии "Справедливая Россия" предложили повысить штрафы за некачественную зимнюю уборку во дворах и у подъездов жилых домов. Законопроект будет внесен в Госдуму в понедельник, 2 февраля, пишет РИА Новости.

Речь идет об уборке всей территории и элементов общего имущества в многоквартирных домах: кровли, козырьков подъездов и входов в них, лестниц, пешеходных дорожек и прочего. Кроме того, документ предполагает выделение несвоевременной уборки наледи, снега и сосулек в отдельный квалифицирующий состав правонарушения.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов раскрыл новый предлагаемый размер штрафов за некачественную зимнюю уборку: должностных лиц будут штрафовать на сумму от 40 до 80 тысяч рублей, юрлиц – от 200 до 500 тысяч. Если из-за несвоевременной уборки был причинен ущерб здоровью человека, то штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц – от 600 до 900 тысяч.

Глава партии указал, что на фоне рекордных январских снегопадов во многих российских городах возникли массовые проблемы с уборкой снега. Самая сложная ситуация наблюдалась во дворах придомовых территорий, где образовывались огромные сугробы, которые мешали припарковать машину.

Некоторые УК и подрядчики предпочитают платить минимальные штрафы за плохую уборку, чем обеспечивать безопасность жильцов, отметила еще один автор проекта, председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

"В результате люди падают на льду, не могут добраться до поликлиник, а пенсионеры и маломобильные граждане оказываются фактически запертыми дома", – добавила она.

Парламентарий считает, что нововведения являются особенно актуальными в настоящее время, поскольку прошедший январь стал одним из самых снежных в истории Москвы. Принятие проекта поспособствует более оперативной уборке наледи и снега, снизит число травм, сократит количество жалоб граждан и обеспечит безопасный проход и проезд во дворах, заключила Лантратова.

Ранее в Госдуме рассказали, что если УК не очищает от снега придомовую территорию многоквартирного дома, то его жильцы имеют право обратиться с жалобой в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор.

В частности, если речь идет о придомовой территории, дорожках, подъездах и других участках, ответственность лежит на УК или ТСЖ, в зависимости от формы управления домом. Если же качество уборки снега не соответствует нормам, жалобу можно подать в УК или коммунальную службу округа.