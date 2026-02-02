Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 07:24

Политика

В Госдуме предложили повысить штрафы за плохую зимнюю уборку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты от партии "Справедливая Россия" предложили повысить штрафы за некачественную зимнюю уборку во дворах и у подъездов жилых домов. Законопроект будет внесен в Госдуму в понедельник, 2 февраля, пишет РИА Новости.

Речь идет об уборке всей территории и элементов общего имущества в многоквартирных домах: кровли, козырьков подъездов и входов в них, лестниц, пешеходных дорожек и прочего. Кроме того, документ предполагает выделение несвоевременной уборки наледи, снега и сосулек в отдельный квалифицирующий состав правонарушения.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов раскрыл новый предлагаемый размер штрафов за некачественную зимнюю уборку: должностных лиц будут штрафовать на сумму от 40 до 80 тысяч рублей, юрлиц – от 200 до 500 тысяч. Если из-за несвоевременной уборки был причинен ущерб здоровью человека, то штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц – от 600 до 900 тысяч.

Глава партии указал, что на фоне рекордных январских снегопадов во многих российских городах возникли массовые проблемы с уборкой снега. Самая сложная ситуация наблюдалась во дворах придомовых территорий, где образовывались огромные сугробы, которые мешали припарковать машину.

Некоторые УК и подрядчики предпочитают платить минимальные штрафы за плохую уборку, чем обеспечивать безопасность жильцов, отметила еще один автор проекта, председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

"В результате люди падают на льду, не могут добраться до поликлиник, а пенсионеры и маломобильные граждане оказываются фактически запертыми дома", – добавила она.

Парламентарий считает, что нововведения являются особенно актуальными в настоящее время, поскольку прошедший январь стал одним из самых снежных в истории Москвы. Принятие проекта поспособствует более оперативной уборке наледи и снега, снизит число травм, сократит количество жалоб граждан и обеспечит безопасный проход и проезд во дворах, заключила Лантратова.

Ранее в Госдуме рассказали, что если УК не очищает от снега придомовую территорию многоквартирного дома, то его жильцы имеют право обратиться с жалобой в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор.

В частности, если речь идет о придомовой территории, дорожках, подъездах и других участках, ответственность лежит на УК или ТСЖ, в зависимости от формы управления домом. Если же качество уборки снега не соответствует нормам, жалобу можно подать в УК или коммунальную службу округа.

Полевые кухни работают для коммунальщиков, ликвидирующих последствия снегопада в Москве

Читайте также


политикаобщество

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика