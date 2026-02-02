"Почта России" запустила доставку посылок по номеру телефона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Почта России" запустила услугу отправления посылок по номеру телефона адресата, рассказали в пресс-службе компании.

При оформлении онлайн достаточно ввести телефон адресата в международном формате, а при отправке из почтового отделения – назвать номер получателя. Отправитель может не указывать точный адрес доставки или полное имя получателя.

Однако чтобы забрать такую посылку, необходимо дать согласие на подключение услуги доставки по номеру телефона. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении. Подключение произойдет моментально, если у пользователя есть простая электронная подпись. Ее можно оформить через портал "Госуслуги".

Отмечается, что посылка будет адресована для востребования, при этом и подключение, и услуга бесплатны – оплачиваются только стандартные тарифы на доставку. Трек-номер появится у получателя автоматически. Забрать отправление можно будет в отделении, к которому привязан адрес, указанный в профиле адресата.

Первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин указал, что процесс оформления посылки стал проще и быстрее. Он отметил, что раньше можно было ошибиться в адресе, а поиск правильного индекса мог занять много времени.

"Сейчас персональным идентификатором в онлайн-сервисах стал мобильный телефон – это удобно, современно и популярно. Наша задача – развитие цифровых проектов, чтобы взаимодействие с Почтой было комфортным для клиентов", – заключил Цыпин.

Ранее сообщалось, что через отделения "Почты России" можно будет отпускать лекарства в местах, где поблизости нет фармацевтических пунктов. Для осуществления фармацевтической деятельности необходима будет специальная лицензия. В частности, почтовому отделению необходимо будет указать в заявлении информацию о наличии работников, которые заключили с ней трудовые договоры и чья деятельность связана с продажей и хранением лекарств.

