04 февраля, 10:22

Происшествия

Теракт предотвращен в колонии на Кубани, где осужденный хотел убить сотрудников ФСИН

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ совместно с ФСИН России предотвратили планировавшийся теракт в одной из исправительных колоний Краснодарского края, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, уроженец Центральной Азии 1980 года рождения, отбывающий наказание, планировал убить сотрудников учреждения. Фигурант был задержан при попытке совершения преступления, что позволило избежать жертв и имущественного ущерба.

УФСБ по Краснодарскому краю возбудило в отношении задержанного уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта.

Как уточнили во ФСИН, своевременно полученная оперативная информация позволила установить готовивших преступление, изъять орудия нападения и предотвратить дезорганизацию работы колонии.

Ранее в Башкирии арестовали двух 15-летних подростков по обвинению в совершении теракта на железной дороге. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ "Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору".

