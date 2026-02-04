Украина получит первые выплаты по кредиту ЕС уже в 2026 году

Фото: depositphotos/rfphoto

Совет Евросоюза согласовал предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Первые выплаты по этой схеме проведутся во втором квартале этого года, следует из опубликованного на сайте организации заявления.

При этом свой отказ от участия в предоставлении кредита подтвердили Венгрия, Чехия и Словакия.

"Совет ЕС теперь нацелен на скорейшее достижения соглашения с Европарламентом, чтобы позволить перевести первые транши в начале второго квартала этого года", – отмечается в сообщении.

Как уточняется в заявлении, 30 миллиардов евро будут направлены на финансирование бюджета Киева, а 60 миллиардов – на закупки вооружений. Согласно условиям кредита, Украина должна будет закупать оборонную продукцию только у компаний ЕС, исключения будут оговариваться отдельно.

При этом в документе сказано, что процентные выплаты по кредиту планируется покрыть из бюджета ЕС, а средства будут привлечены за счет займа на финансовых рынках.

"Займ будет подлежать возврату, только когда Россия выплатит репарации", – добавляется в заявлении.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выступал с резкой критикой такого решения. Он заявлял, что те, кто полагается на российские репарации для погашения европейских кредитов Украине, живут в иллюзии или игнорируют реальность.

По словам Орбана, Украина в течение следующего десятилетия хочет получить от Европы 800 миллиардов евро. При этом в данную сумму не входят военные расходы. По мнению политика, передача этих средств приведет к экономической гибели Европы.

