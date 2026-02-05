Эксперт Голубева: сотруднику могут урезать зарплату за длительные перекуры в рабочее время

Фото: depositphotos/Fascinadora

Работнику могут не выплатить полную зарплату, если он часто отлучается на длительные перекуры, не отрабатывая положенное время. Об этом ТАСС рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

Эксперт напомнила, что, согласно Трудовому кодексу, работникам положены перерывы от 30 минут до 2 часов. То, сколько именно времени будет длиться перерыв, указывается либо во внутренних правилах компании, либо в трудовом договоре.

Сотрудник вправе распоряжаться предоставленным перерывом по своему усмотрению. При этом предоставление перекуров не является обязательным для работодателя. Более того, он имеет право ввести полный запрет на курение на территории предприятия или же установить определенные правила, касающиеся времени и места.

По ее словам, регулярные и долгие перекуры вне обеденного перерыва могут расцениваться как нарушение этих норм.

Ранее юрист Рината Шайдуллина рассказала, что, если на рабочем месте сотрудник занимается своими делами или просто отсиживается, начальство может сделать ему замечание или выговор, а при повторном нарушении – уволить.

Она напомнила, что соблюдение трудовой дисциплины – это законное требование, указанное в статьях Трудового кодекса об основных правах и обязанностях работника и работодателя.

