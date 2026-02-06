Фото: Москва 24/Никита Симонов

Период экстремальных морозов в Москве подошел к финалу, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Несмотря на более морозные ожидания, минимум минувшей ночи (6 февраля. – Прим. ред.) в Москве составил минус 15,9 градуса, так что на первом месте в списке самых холодных дней нынешней зимы остается 3 февраля с результатом в минус 21,6 градуса", – указал синоптик.

По его мнению, вероятность повторения таких сильных морозов в мегаполисе до конца второй декады последнего месяца зимы крайне низка.

Вместе с тем эксперты зафиксировали таяние сугробов в городе. К утру 5 февраля высота снежного покрова уменьшилась до 51 сантиметра.

Максимальное значение сугробов было достигнуто 30 января, когда фиксировали 61 сантиметр снежного покрова. Тем не менее синоптики спрогнозировали новые снегопады, которые накроют столицу вечером 6-го числа. Они будут идти вплоть до 8 февраля.

