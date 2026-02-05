Высота снежного покрова уменьшилась до 51 сантиметра в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Сугробы в Москве продолжают таять. К утру четверга, 5 февраля, их высота уменьшилась до 51 сантиметра, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Метеоролог напомнил, что максимальные значения были достигнуты 30 января, когда высота снежного покрова составила 61 сантиметр.

"Несмотря на убыль в 10 сантиметров, это по-прежнему существенно выше – 142% от нормы, которая на 5 февраля составляет 36 сантиметров", – указал Леус.

Вместе с тем синоптик спрогнозировал новые снегопады, которые накроют столицу вечером в пятницу, 6 февраля. По его словам, они будут идти с перерывами в течение всей субботы, 7-го числа, и прекратятся только днем в воскресенье, 8 февраля.

При этом осадки не будут обильными, благодаря чему прирост снежного покрова составит не более 1–3 сантиметров.

До вечера 6-го числа в столичном регионе также будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за холодов.

Согласно прогнозам, в выходные приходящий южный циклон столкнется с антициклоном. В связи с чем температура в ночь на субботу составит 12–17 градусов мороза, а дневная – около минус 10–15 градусов. Причем морозная погода на 4–6 градусов ниже нормы сохранится до конца зимы.