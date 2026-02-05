05 февраля, 12:52Общество
Высота снежного покрова уменьшилась до 51 сантиметра в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко
Сугробы в Москве продолжают таять. К утру четверга, 5 февраля, их высота уменьшилась до 51 сантиметра, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.
Метеоролог напомнил, что максимальные значения были достигнуты 30 января, когда высота снежного покрова составила 61 сантиметр.
"Несмотря на убыль в 10 сантиметров, это по-прежнему существенно выше – 142% от нормы, которая на 5 февраля составляет 36 сантиметров", – указал Леус.
Вместе с тем синоптик спрогнозировал новые снегопады, которые накроют столицу вечером в пятницу, 6 февраля. По его словам, они будут идти с перерывами в течение всей субботы, 7-го числа, и прекратятся только днем в воскресенье, 8 февраля.
При этом осадки не будут обильными, благодаря чему прирост снежного покрова составит не более 1–3 сантиметров.
До вечера 6-го числа в столичном регионе также будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за холодов.
Согласно прогнозам, в выходные приходящий южный циклон столкнется с антициклоном. В связи с чем температура в ночь на субботу составит 12–17 градусов мороза, а дневная – около минус 10–15 градусов. Причем морозная погода на 4–6 градусов ниже нормы сохранится до конца зимы.
Уборка улиц от снега продолжается в усиленном режиме в Москве