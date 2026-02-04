Снегопад накроет Москву 7 февраля

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Снег ожидается в Москве в субботу, 7 февраля. Он будет идти на протяжении большей части суток, заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в выходные приходящий южный циклон столкнется с антициклоном. Температура в ночь на субботу составит 12–17 градусов мороза, а дневная – около минус 10–15 градусов.

"Ночь на четверг (5 февраля. – Прим. ред.) будет еще довольно холодная. В Москве ожидается минус 21–23 градуса, по области – местами до минус 29 градусов. Днем морозы в Москве до минус 13–15 градусов", – приводит слова Поздняковой RT.

При этом в ночь на пятницу, 6 февраля, температура составит минус 15–20 градусов и до 25 градусов мороза – по области.

"Днем будет температура, аналогичная той, что ожидается и в четверг. Но к вечеру пятницы, скорее всего, пойдет небольшой снег", – добавила синоптик.

По мнению метеорологов, первая пятидневка февраля может оказаться в Москве самой холодной в XXI веке. Средняя температура в первые три дня февраля в столице составила минус 18,9 градуса, что на 12,2 градуса ниже средних показателей.

Ожидается, что морозная погода сохранится до конца зимы. Из-за холодов в столице и области продлили оранжевый уровень погодной опасности до вечера пятницы, 6 февраля.