04 февраля, 14:08

Происшествия
RT: девочку, напавшую на детей в школе Красноярска, травили

Девочку, напавшую на детей в школе Красноярска, травили – СМИ

Фото: ТАСС/Виктория Мельникова

Девочку, которая напала на других детей в школе Красноярска, могли травить якобы из-за странного поведения. Об этом пишет RT со ссылкой на источник.

По его словам, школьники описывают восьмиклассницу как замкнутую. При этом, по словам другого собеседника издания, девочка была на домашнем обучении и не посещала занятия. Ее поведение нередко становилось поводом для насмешек со стороны других учеников.

"У школьницы с сентября так и не появились друзья, она держалась отстраненно от других учеников и всегда выглядела немного испуганной", – пояснил источник.

В свою очередь, один из восьмиклассников рассказал ТАСС, что нападение произошло в кабинете алгебры. Он подчеркнул, что девочка "что-то подожгла, было много дыма".

Также выпускница школы, где произошло ЧП, заявила, что случаи травли и буллинга и ранее отмечались в учебном учреждении.

"Пока я там училась, там всегда была нехватка учителей, драки, в коридорах и туалетах. (Школьники. – Прим. ред.) курили, ломали все. Случаи буллинга были постоянно и от учителей, и от учеников", – пояснила девушка.

В управлении образования Красноярска заявили, что детей после ЧП отправили по домам, с ними пообщаются психолог и педагог. Также среди получивших травмы есть учитель.

Нападение в школе Красноярска произошло 4 февраля. По информации МВД, ученица 8-го класса бросила в кабинет с детьми горящую тряпку. Кроме того, она ударила нескольких школьников предметом, похожим на молоток.

По факту ЧП возбудили три уголовных дела по статьям "Покушение на убийство", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В Минздраве региона также уточнили, что в результате ЧП пострадали пять детей. Трое были госпитализированы в ожоговый центр красноярской краевой больницы. Еще двое находятся в больнице № 20 в состоянии средней тяжести, у них зафиксированы черепно-мозговые травмы.

Трое детей попали в ожоговый центр после пожара в школе в Красноярске

происшествиярегионы

