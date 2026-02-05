Форма поиска по сайту

05 февраля, 10:46

Общество

В России американский клен включен в перечень опасных для леса растений

Фото: 123RF.com/gabriela0168

Рослесхоз издал приказ о включении ясенелистного (американского) клена и борщевика Сосновского в список опасных инвазивных растений, которые представляют угрозу для леса. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно приказу, во всех лесных районах страны, включая Лесостепной район европейской части России и Северо-Кавказский горный район, необходимо проводить работы по выявлению этих видов, предотвращению их распространения и уничтожению.

Документ разработан во исполнение федерального закона № 294, который подписал Владимир Путин в конце июля 2025 года. Закон обязывает собственников и пользователей земельных участков уничтожать борщевик и другие опасные растения. За невыполнение требований предусмотрены штрафы: от 20 до 50 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч – для должностных лиц и от 400 до 700 тысяч – для юридических лиц.

Новые правила вступят в силу 1 марта 2026 года. До этой даты борьба с подобными растениями регулировалась в основном для земель сельхозназначения. С марта обязанность по очистке участков от борщевика и американского клена ляжет и на владельцев частных земель.

Американский клен, завезенный из Северной Америки еще в XVIII веке, широко распространился по всей России – от Калининграда до Дальнего Востока и от Архангельска до предгорий Кавказа. Во многих регионах он признан агрессивным инвазивным видом, вытесняющим местную флору.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что подготовку к дачному сезону в ряде случаев можно начинать уже в январе, однако подходить к этому стоит взвешенно и с учетом особенностей культур. По его словам, главная ошибка – сеять "по настроению".

