Женщина погибла после атаки украинского БПЛА по дому в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Женщина погибла при атаке украинского беспилотника по частному дому в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, ЧП произошло в селе Бурчак Михайловского муниципального округа. Губернатор выразил соболезнования семье погибшей.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее один человек погиб при падении украинского БПЛА на территорию частного дома в селе Верхний Любаж Курской области. По предварительной информации, погибший мужчина находился в гараже.

Еще три человека пострадали: 39-летний мужчина, 42-летняя женщина и 13-летняя девочка. Они получают всю необходимую помощь.

