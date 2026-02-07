07 февраля, 16:01Происшествия
Женщина погибла после атаки украинского БПЛА по дому в Запорожской области
Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"
Женщина погибла при атаке украинского беспилотника по частному дому в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.
По его словам, ЧП произошло в селе Бурчак Михайловского муниципального округа. Губернатор выразил соболезнования семье погибшей.
На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.
Ранее один человек погиб при падении украинского БПЛА на территорию частного дома в селе Верхний Любаж Курской области. По предварительной информации, погибший мужчина находился в гараже.
Еще три человека пострадали: 39-летний мужчина, 42-летняя женщина и 13-летняя девочка. Они получают всю необходимую помощь.