09 февраля, 17:33

Политика

Хинштейн отчитал мэра Курска за плохо убранные от снега улицы

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Губернатор Курской области Александр Хинштейн отчитал мэра Курска Евгения Маслова за неубранные от снега улицы. Тема была поднята во время заседания правительства региона.

По словам Хинштейна, мониторинг выявил в Курске более 100 улиц, где невозможно ходить. Некоторые из них ни разу не чистились еще с начала зимы. Заваленные снегом тротуары есть даже в центре города, подчеркнул губернатор.

Он поинтересовался у Маслова о причине плохой уборки улиц. Последний в ответ заявил, что признает критику и приносит извинения жителям города. Маслов также пообещал исправить ситуацию и работать с подрядчиками. Однако Хинштейна такая реакция не устроила.

"Вы просто расписываетесь в собственной беспомощности. Ваше отличие от других глав в том, что вы это еще и публично делаете, но от этого людям ни жарко, ни холодно", – сказал он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все службы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) по всей России работают в режиме повышенной готовности из-за холодов. Он отметил, что морозы всегда становятся дополнительной нагрузкой. Правительство России, по словам Пескова, уделяет этому вопросу первостепенное значение.

Коммунальные службы Москвы ликвидировали последствия снегопадов

