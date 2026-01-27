Новый снегоуборщик начал расчищать железнодорожные пути МЖД

Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Новейшая универсальная снегоочистительная машина начала расчищать пути Московской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Там рассказали, что снегоуборщик за 2 часа способен полностью убрать снег на пути длиной свыше 40 километров.

Отмечается, что несамоходная машина произведена в России. У нее есть отвальные устройства, благодаря которым с пути убираются сугробы до 1,5 метра в высоту. Пневмоочистительная установка при помощи воздушного потока убирает снег в межрельсовом пространстве, а также на стрелочных переводах.

Также в снегоуборщике имеется пространство для отдыха бригады специалистов. Благодаря своим техническим характеристикам машина может работать круглые сутки. Предполагается, что она будет убирать снег на всем полигоне МЖД.

Москву ночью вторника, 27 января, накрыл снегопад. По прогнозам синоптиков, он будет идти до конца января. Высота снежного покрова в ТиНАО уже достигла 50 сантиметров, тогда как на метеостанции ВДНХ высота сугробов составила 41 сантиметр.

В условиях непогоды московский транспорт работает бесперебойно, указывали в Дептрансе. Свыше 3 тысяч сотрудников метро и различная спецтехника оперативно убирают снег у станций, на парковых путях депо, трамвайных остановках и автовокзалах.

