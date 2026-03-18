Четыре человека погибли в Бейруте после авиаудара Израиля

Фото: depositphotos/adameq2

Как минимум четыре человека погибли в результате авиаудара израильских истребителей по центральной части Бейрута. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на министерство здравоохранения Ливана.

Еще семеро мирных жителей получили различные ранения. В Минздраве уточнили, что удары пришлись на густонаселенные кварталы Зукак-эль-Блат и Боста в центре Бейрута. На месте работают спасатели, количество жертв и пострадавших может увеличиться.

Ночью 18 марта два человека погибли в восточном пригороде Тель-Авива в результате удара со стороны Ирана. Еще один человек получил осколочные ранения руки – его доставили в ближайшую больницу.

В свою очередь, ливанское шиитское движение "Хезболла" нанесло удар по базе израильских военно-морских сил, которая находится к северо-западу от города Хайфа. Удар был нанесен с помощью высокоточного ракетного оружия.