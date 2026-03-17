17 марта, 07:34

Происшествия

Грузовой танкер подвергся атаке в Оманском заливе

Фото: 123RF.com/mustafaoncul

Грузовой танкер был поражен неизвестным снарядом в Оманском заливе, в 23 морских милях к востоку от порта Фуджайра на побережье ОАЭ. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Судно получило незначительные повреждения, экипаж при этом не пострадал. О воздействии на окружающую среду не сообщается.

Ранее несколько нефтяных танкеров подверглись нападению возле иракского порта Умм-Каср, в районе границы Ирака и Кувейта.

В общей сумме под атаку попали три корабля – они столкнулись с минированными катерами. На фоне случившегося работа нефтяных портовых терминалов на побережье Ирака была временно приостановлена.

В результате нападения погиб один член экипажа, еще 38 моряков удалось спасти с поврежденных кораблей. Всего для спасения экипажей были задействованы шесть судов.

В США заявили, что планируют сопровождать танкеры в Ормузском проливе

