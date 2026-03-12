Форма поиска по сайту

03:23

Происшествия

Один человек погиб в результате атаки на танкеры у берегов Ирака

Фото: телеграм-канал SHOT

Один член экипажа погиб в результате нападения на нефтяные танкеры около побережья Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела по связям со СМИ службы безопасности Ирака генерал-лейтенанта Саада Маана.

Он уточнил, что еще 38 моряков удалось спасти с поврежденных кораблей. Всего для спасения экипажей были задействованы шесть судов.

В ночь на 12 марта стало известно о крупном пожаре, вспыхнувшем на нефтяном танкере возле иракского порта Умм-Каср, в районе границы Ирака и Кувейта. Возгорание на корабле произошло вскоре после мощного взрыва.

Спустя некоторое время СМИ сообщили, что еще два нефтяных танкера были атакованы у берегов Ирака. Все пострадавшие корабли столкнулись с минированными катерами. На фоне случившегося работа нефтяных портовых терминалов на побережье Ирака была временно приостановлена.

Мировая цена на нефть подскочила на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
происшествияза рубежом

