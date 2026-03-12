Минэнерго США высвободит из резерва 172 млн баррелей нефти

Фото: depositphotos/carloscastilla

Власти США высвободят из своего стратегического резерва 172 миллиона баррелей нефти. Об этом сообщает Минэнерго Соединенных Штатов.

В ведомстве уточнили, что доставка энергоносителя займет около 120 дней и начнется со следующей недели. Минэнерго планирует, что в течение 2027 года американский резерв будет восполнен примерно на 200 миллионов баррелей нефти.

На данный момент в резерве находится около 415 миллионов баррелей нефти. Общая разрешенная емкость резерва составляет 714 миллионов баррелей.

Данное решение было принято на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который обострился 28 февраля, после ракетных ударов Израиля и США по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с эскалацией Иран закрыл Ормузский пролив для движения судов и предупредил, что будет уничтожать любое судно, которое нарушит запрет. Данное решение касается и танкеров с нефтью.

В результате 9 марта цена нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель. Такой показатель был зафиксирован впервые с июля 2022 года. Позже ее стоимость снизилась на фоне новостей о телефонном разговоре Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.