Блогер Лерчек готовится к экстренной госпитализации

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Воронин

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина), у которой обнаружили злокачественные клетки и найдены метастазы в легких, готовится к экстренной госпитализации и лечению. Об этом сообщил адвокат Константин Третьяков.

"В четверг (12 марта. – Прим. ред.) в государственном онкологическом центре был проведен врачебный консилиум, Валерия готовится к экстренной госпитализации и лечению", – приводит РИА Новости слова Третьякова.

24 февраля Чекалина родила четвертого ребенка – сына от тренера по танцам, аргентинца Луиса Сквиччиарини. 2 марта блогер вместе с младенцем покинула стены медучреждения.

Однако уже 4 марта в СМИ появилась информация, что блогера доставили в реанимационное отделение онкологического стационара. Сквиччиарини подтвердил ее госпитализацию, уточнив, что у Чекалиной обнаружили злокачественные раковые клетки и метастазы в легких. Позже выяснилось, что у блогера диагностирован рак желудка четвертой стадии.

Чекалину и ее бывшего мужа Артема обвиняют в проведении незаконных валютных операций по переводу денег на иностранные счета с использованием подложных документов. По информации следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

По решению суда Чекалины были отправлены под домашний арест. Сама блогер вину не признала. При этом ее экс-супруг признался в неуплате налогов, однако заявил, что не имеет отношения к незаконному выводу средств за границу.