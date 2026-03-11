Адвокат Багатурия: блогера Лерчек могут освободить от наказания из-за болезни

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.), которая лечится от онкологии, могут освободить от наказания, если суд получит документы с подтверждением заболевания. Об этом изданию "Абзац" заявил адвокат Вадим Багатурия.

По его словам, рак входит в список заболеваний, с которыми нельзя отбывать наказание в местах лишения свободы. Перечень утвердило правительство России.

Таким образом, блогер может быть освобождена от наказания по болезни сразу после вынесения обвинительного приговора, отметил адвокат.

В конце февраля Чекалина родила четвертого ребенка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Она покинула больницу 2 марта вместе с новорожденным сыном, однако позднее в СМИ появилась информация, что ее доставили в реанимационное отделение онкологического стационара.

Сообщалось, что Лерчек, находящаяся под домашним арестом, лечится в государственном онкоцентре. При этом не уточнялось, в каком именно.

Сквиччиарини подтвердил госпитализацию Лерчек и заявил, что у нее обнаружили злокачественные раковые клетки и метастазы в легких. Ее подруга Алина Акилова рассказала, что у блогера диагностирован рак желудка четвертой стадии.

Чекалину и ее бывшего мужа Артема обвиняют в проведении незаконных валютных операций по переводу денег на иностранные счета с использованием подложных документов. По информации следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

По решению суда Чекалины были отправлены под домашний арест. Сама блогер вину не признала. При этом ее экс-супруг признался в неуплате налогов, однако заявил, что не имеет отношения к незаконному выводу средств за границу.

