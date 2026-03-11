Компрессорная станция "Русская" подверглась атаке с воздуха

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Компрессорная станция (КС) "Русская" была атакована средствами воздушного нападения. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Газпром".

Атака на объект газотранспортной инфраструктуры, расположенный на юге России, произошла 11 марта. Накануне были нанесены удары по КС "Береговая" и "Казачья".

По данным компании, с 24 февраля объекты российской энергетической компании на юге страны подверглись атакам 12 раз. Тем не менее все удары удалось отразить.

В "Газпроме" также напомнили, что все критически важные энергетические объекты, которые подвергались атакам, обеспечивают надежность экспортных поставок газа по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Владимир Путин ранее сообщал, что российским спецслужбам стало известно о подготовке Киевом подрыва этих газопроводов. Поддержку украинской стороне оказывали "некоторые спецслужбы Запада". Президент подчеркнул, что Москва проинформировала об этом турецкую сторону.

