Фото: kremlin.ru

Иностранные партнеры могли услышать важные заявления директора ФСБ РФ Александра Бортникова о подготовке Великобританией диверсий против газопровода "Турецкий поток". Об этом в беседе с газетой "Известия" заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Киев не способен совершать попытки атак на российскую критическую инфраструктуру без участия западных спецслужб.

"Попытки продолжения актов терроризма против критической энергоинфраструктуры продолжаются со стороны киевского режима. И сложность этих попыток указывает на то, что сами украинцы не могли бы это делать", – обратил внимание представитель Кремля.

Бортников ранее заявил, что спецслужбы Великобритании планируют использовать

боевых пловцов для атак на критически важную инфраструктуру России.

Он также рассказал, что ФСБ располагает данными о подготовке спецслужбами Лондона совместно с Украиной диверсий на газопроводе "Турецкий поток". Британия настаивает на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с РФ на суше, море и в воздухе, указывал Бортников.

