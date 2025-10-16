ФСБ: Британия намерена применить боевых пловцов для атак на инфраструктуру РФ

Фото: ТАСС/IMAGO/Richard Wareham

Британские спецслужбы планируют применение боевых пловцов для атак на критически важную инфраструктуру России, заявил глава ФСБ России Александр Бортников на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ (СОРБ) в Самарканде.

"Есть достоверные данные, что именно под патронажем британских спецслужб совершаются теракты и диверсии в России", – цитирует его РИА Новости.

Бортников уточнил, что спецподразделения британских вооруженных сил (SAS) непосредственно участвуют в боевых действиях против РФ. Совместно с британской разведкой планируются вылазки украинских диверсионных групп в приграничье РФ, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением БПЛА, безэкипажных катеров и боевых пловцов.

ФСБ располагает данными о подготовке спецслужбами Великобритании совместно с Украиной диверсий на газопроводе "Турецкий поток". Кроме того, Лондон настаивает на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с РФ на суше, море и в воздухе, указал Бортников.

"Сколачивают европейскую коалицию для отправки войск на Украину, педалируют тему создания там бесполетной зоны", – подчеркнул глава ФСБ.

Ранее Лондон расширил антироссийский санкционный список на 90 позиций. Ограничения в том числе затронули 35 организаций, среди которых нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть", Национальная система платежных карт, а также 9 китайских компаний и 4 фирмы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).