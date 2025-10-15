Великобритания отправит военных в Молдавию для обучения борьбе с БПЛА

Фото: ТАСС/AP/Kin Cheung

Великобритания отправит своих военных инструкторов в Молдавию. Они будут обучать местных военнослужащих тактике борьбы с дронами, сообщила пресс-служба Минобороны Соединенного Королевства.

В заявлении ведомства подчеркивается, что в Молдавию будут направлены только специалисты узкого профиля по борьбе с БПЛА. Во время своей командировки они будут вести подготовку и обучение молдавских военных.

Ранее США, Великобритания и другие государства – члены НАТО провели 12-часовую миссию по патрулированию воздушного пространства вблизи границ РФ. Данная операция прошла 9 октября на фоне инцидентов с беспилотниками в Польше и других странах.

В миссии были задействованы два самолета ВВС Великобритании. По заявлениям министра обороны страны Джона Хили, это была "содержательная" операция.