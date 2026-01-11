Одна из старейших жительниц России умерла в возрасте 112 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова умерла в возрасте 112 лет в Казахстане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Самарскую региональную общественную организацию Национально-культурная автономия казахов "АК ЖОЛ" ("Светлый путь").

"(Последние дни жизни. – Прим. ред.) она была в гостях у детей в Казахстане в городе Уральске, там ее и похоронили", – сказал руководитель духовно-культурного просветительского направления организации Ербулат Сагандыков.

Жарылгапова родилась 1 июля 1914 года в казахской семье. Большую часть жизни женщина провела в Оренбуржье, после чего переехала в Самарскую область вместе с семьей внучки.

В пресс-службе правительства Самарской области уточняли, что Жарылгапова воспитала пятерых детей. У нее 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.