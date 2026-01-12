Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение трамваев на улице Стромынке восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Трамваи № 4, 7, 13 и Т1 задерживались из-за застрявшей на путях машины. В связи с этим маршруты в районе остановки "Малая Остроумовская улица" были временно изменены.

До этого трамваи № 11, 17 и 25 задерживались в Продольном проезде в районе остановки "Метро ВДНХ". В связи с этим были изменены маршруты.

Сообщалось, что на данном участке произошло столкновение электробуса и трамвая, который сошел с рельсов. В результате пострадал один человек. Спустя время движение транспорта было восстановлено.

