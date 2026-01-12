Спецпосланник Трампа по Гренландии заявил, что Дания оккупировала остров, обходя нормы ООН

Фото: 123RF.com/rarrarorro

Губернатор Луизианы и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Дания после Второй мировой войны "вновь оккупировала" остров, проигнорировав протокол ООН. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию Лэндри в соцсети X.

Он подчеркнул, что политика Гренландии в отношении Штатов должна основываться на принципах гостеприимства, а не враждебности.

Ранее Трамп заявлял, что США нуждаются в Гренландии. В ответ на это премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала американского президента прекратить подобные заявления.

Кроме того, замглавы администрации США Стивен Миллер усомнился в законности контроля Дании над Гренландией. Он считает, что остров должен стать частью Штатов для обеспечения безопасности Арктического региона и защиты интересов НАТО.

Позднее СМИ писали, что американский лидер приказал разработать план по захвату Гренландии. Поручение якобы было дано Объединенному командованию специальных операций (JSOC), но сотрудники комитета отказываются выполнять этот приказ.

Спустя время Трамп заявил, что остров могут "взять" КНР или Россия, если этого не сделают Штаты. Однако глава Белого дома заверил, что не допустит этого.