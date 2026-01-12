Форма поиска по сайту

12 января, 04:25

Политика

Трамп заявил, что Гренландию могут "взять" Россия или Китай

Фото: depositphotos/denisismagilov

Президент США Дональд Трамп считает, что КНР или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают Штаты. Об этом американский лидер сообщил во время беседы с журналистами на борту своего самолета.

"Я этого не допущу", – добавил Трамп.

Ранее глава Белого дома заявил о возможном захвате Гренландии США. В ответ на это премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала американского президента прекратить подобные заявления.

Кроме того, замглавы администрации США Стивен Миллер публично поставил под сомнение легитимность датского контроля над островом. По его словам, переход Гренландии под юрисдикцию Вашингтона необходим для укрепления безопасности в Арктике и защиты интересов НАТО.

Позже в СМИ появилась информация о том, что Трамп поручил разработать план по захвату Гренландии. Якобы поручение было дано Объединенному командованию специальных операций (JSOC), но сотрудники комитета отказываются выполнять этот приказ. Там считают, что захват автономии может быть незаконным.

