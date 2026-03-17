В Грузии объявили траур в связи со смертью патриарха Илии II

Власти Грузии объявили траур в связи со смертью католикоса-патриарха всея Грузии Илии II. Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства.

По распоряжению властей, на всей территории Грузии на административных зданиях будут приспущены государственные флаги.

Патриарх Илия II ушел из жизни в возрасте 93 лет в клинике в Тбилиси. Он был госпитализирован утром во вторник, 17 марта, с желудочным кровотечением. Причиной смерти стали легочная, почечная и сердечная недостаточности.

Тело патриарха для прощания будет доставлено в кафедральный собор Самеба в Тбилиси в среду, 18 марта.