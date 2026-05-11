Певица Дуа Липа подала иск на 15 млн долларов против Samsung

Британская певица Дуа Липа подала иск на 15 миллионов долларов против Samsung. Она обвинила компанию в незаконном использовании своего изображения, сообщает журнал People со ссылкой на судебные документы.

Иск был подан в окружной суд США в Калифорнии. Согласно ему, компания использовала репортажный снимок артистки на картонных коробках с телевизорами, продаваемыми в стране.

"Изображение ложно создает впечатление, будто Липа одобряет продукт или связана с ним, что побудило потенциальных потребителей приобрести его", – говорится в сообщении.

В иске также представлены сообщения в соцсетях от фанатов певицы, которые писали, что приобрели телевизор, увидев изображение Липы на коробке.

