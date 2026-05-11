Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 11:38

Шоу-бизнес

Певица Дуа Липа подала иск на 15 млн долларов против Samsung

Фото: depositphotos/TKKurikawa​

Британская певица Дуа Липа подала иск на 15 миллионов долларов против Samsung. Она обвинила компанию в незаконном использовании своего изображения, сообщает журнал People со ссылкой на судебные документы.

Иск был подан в окружной суд США в Калифорнии. Согласно ему, компания использовала репортажный снимок артистки на картонных коробках с телевизорами, продаваемыми в стране.

"Изображение ложно создает впечатление, будто Липа одобряет продукт или связана с ним, что побудило потенциальных потребителей приобрести его", – говорится в сообщении.

В иске также представлены сообщения в соцсетях от фанатов певицы, которые писали, что приобрели телевизор, увидев изображение Липы на коробке.

Ранее актриса К'Орианка Килчер обвинила режиссера, создателя франшизы "Аватар" Джеймса Кэмерона в краже ее внешности. По словам актрисы, ее лицо в подростковом возрасте якобы послужило прототипом для главной героини франшизы Нейтири. Она объяснила, что в 2010 году Кэмерон подошел к ней на одном из благотворительных мероприятий и рассказал, что она стала "первым источником вдохновения" для образа Нейтири.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика