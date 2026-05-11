11 мая, 09:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал о лечении сердечно-сосудистых заболеваний в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве применяется комплексный подход к оказанию медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, город получает современное оборудование для медучреждений, внедряет инновационные методы диагностики и лечения, обеспечивает пациентов бесплатными препаратами, помогает москвичам проходить реабилитацию.

Собянин напомнил, что многопрофильные стационары расположены равномерно по всей столице. На их базе открыты единые инфарктная и инсультная сети.

За последние 3 года московские медучреждения получили свыше 6 единиц медоборудования. Также врачи активно используют искусственный интеллект для расшифровки снимков и определения очагов заболеваний. Кроме того, тромбы все чаще удаляются через небольшие разрезы или растворяются медикаментозно.

Глава города отметил, что в Москве среднее время от поступления пациента в больницу до проведения операции соответствует мировым стандартам, а большинству больных с инфарктом миокарда выполняют первичную ангиопластику и стентирование.

Таким образом, за 15 лет число спасенных горожан с инфарктом миокарда выросло более чем в 2 раза, а смертность от инсульта снизилась на 15%, добавил градоначальник.

Ранее Собянин рассказал, что каждый год в программах повышения квалификации участвуют 70% столичных медиков. С 2021 года в Москве функционирует кадровый центр Депздрава, координирующий работу разных учебных центров и ординатур. Только за 2025-й в нем прошли обучение более 50 тысяч врачей.

Столица наращивает объемы оказания высокотехнологичной медпомощи

мэр Москвымедицинагород

