Собянин: ежегодно 70% московских врачей повышают квалификацию

Каждый год в программах повышения квалификации участвуют 70% московских врачей. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Столица активно им в этом помогает, отметил мэр. Например, с 2021 года в городе работает кадровый центр департамента здравоохранения, координирующий работу многих учебных центров и ординатур. Он является уникальным для России и не имеет аналогов. Только за прошлый год там обучились свыше 50 тысяч врачей.

Его площадь составляет свыше 4 тысяч квадратных метров. В центре 1,1 тысячи современного оборудования для тренировок. Это и манекены, и симуляторы. Медики принимают участие в более чем 170 тренингах и 70 программах повышения квалификации. Им доступны курсы как по онкологическим заболеваниям, так и по развитию управленческих навыков.

Также тренироваться специалисты могут в Медицинском симуляционном центре ММНКЦ им. С. П. Боткина. Там более 300 программ и 60 направлений. Обучение в 2025 году прошли более 135 тысяч врачей.

В центре обучаются в том числе онкологи, хирурги, реаниматологи, добавил Собянин. Среди его программ:



"Московская школа хирургии";

"Ультразвуковая навигация при пункционной биопсии органов и тканей";

"Экстренная ультразвуковая оценка ургентных пациентов (RUSH-протокол)";

"Специальный курс обучения навыкам экстренной медицинской помощи в полевых условиях".

Хирургам доступно обучение в Междисциплинарном тренинг-центре инновационных хирургических технологий на базе ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова. Тренируются они в учебной операционной, которая обустроена по примеру уникальных операционных Московского спинального центра. Каждый год по 20 программам там обучаются свыше 450 врачей.

Градоначальник рассказал, что также в тренинг-центре проводятся научные работы. Новые методики операций прорабатывают медики Московского спинального центра. Помогает им в этом грантовая программа мэра Москвы. Благодаря развитию технологий пациенты восстанавливаются гораздо быстрее и через 3–4 недели возвращаются к привычной жизни.

Учебный центр был создан и на базе Центра диагностики и телемедицины, отметил Собянин. Там обучаются специалисты лучевой диагностики. С 2016 года там представлены программы дополнительного профессионального образования, а с 2023-го возможность обучаться получили и аспиранты. В прошлом году центру выдали лицензию для подготовки ординаторов по специальности "рентгенология".

Обучение проходит в том числе и дистанционно. Профессионалы разбирают с будущими медиками настоящие клинические случаи. Занятия медики могут посещать в любое удобное для них время. Центр проводит также мастер-классы и вебинары.

Особое внимание в столице уделяют подготовке специалистов экстренной службы скорой медицинской помощи. Учебный центр открылся в 2017 году на Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова. Каждый год там проходят обучение свыше 3,5 тысячи специалистов.

Обучение состоит из нескольких модулей, а в учебных классах можно найти новейшие тренажеры и такое же оборудование, как в настоящих машинах скорой помощи. Многие программы обновляют каждый год. Для молодых специалистов предлагается наставничество. До сдачи экзаменов они работают с профессионалами своего дела.

Кроме того, оказывать первую помощь учатся работники социальной сферы и старшеклассники из профильных медицинских классов. Только с начала 2026-го в таких мастер-классах приняли участие 2 тысячи преподавателей школ.

По словам мэра, медики в Москве обучаются с помощью лучшего оборудования. Это дает пациентам гарантию, что им окажут необходимую помощь во всех клиниках столицы.

Город постоянно модернизирует столичную медицину, отмечал ранее Собянин. Число проведенных роботизированных операций в Москве выросло в 4 раза за последние 5 лет. Сейчас в столице проводится до 4,6 тысячи таких операций в год. В 2026 году планируется провести уже 5 тысяч роботизированных хирургических вмешательств.

