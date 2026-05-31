DPA: предприниматели из Германии впервые за несколько лет примут участие в ПМЭФ

Немецкие предприниматели впервые за несколько лет официально примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает DPA со ссылкой на председателя правления российско-германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа.

Шепп отметил, что ФРГ, как и другие крупные западные страны, хочет сохранить экономический мост с РФ и защитить свои активы в России, превышающие 100 миллиардов евро.

Журналисты со ссылкой на программу форума указывают, что в ПМФЭ примут участие представители молочного холдинга "ЭкоНива" и продуктового холдинга Globus.

Ранее о своем желании принять участие в ПМЭФ заявлял отец американского миллиардера Илона Маска Эррол.

Сам Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Его центральной темой станет "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

