Производство игр и игрушек в Москве выросло более чем на 40%

Столичные предприятия в январе–марте 2026 года увеличили выпуск игр и игрушек на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

По его словам, город поддерживает производителей детских товаров с помощью более 20 финансовых и нефинансовых мер, включая налоговые льготы и компенсацию процентов по инвестиционным кредитам.

Новинки отрасли представили на Конгрессе индустрии детских товаров. Среди них – развивающие игры и игрушки, детская одежда и обувь, робототехническое оборудование, образовательные системы и товары для новорожденных.

Московские компании также представили собственные разработки. Бренд Coalicia показал мягкую игрушку-муфту "Тапо", которая помогает детям изучать эмоции, а компания Choupette – новые коллекции детской одежды и парные образы для детей и домашних животных.

Кроме того, столичные предприятия развивают направление образовательных технологий. К примеру, компания "Академия высоких технологий" выпускает учебные комплексы по искусственному интеллекту, а компания "Лоретт" создает оборудование для работы со спутниковыми данными и образовательные проекты, знакомящие школьников с космическими технологиями. Для младших классов разработана игра "Как поймать спутник", объединяющая элементы обучения и профориентации.

Ранее сообщалось, что 8 июня в московском "Арт.Технограде" состоится конференция для предпринимателей "Бизнес не по-детски". Участие бесплатное, по предварительной регистрации на портале МБМ, количество мест ограничено.

На форуме предприниматели из сферы товаров и услуг для детей и родителей смогут обменяться опытом, узнать о трендах, инструментах продвижения и успешных практиках. Также будет работать менторская гостиная.