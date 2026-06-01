01 июня, 10:59

Транспорт

На станции метро "Деловой центр" появятся турникеты с поддержкой СБП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На станции московского метро "Деловой центр" начали устанавливать новейшие турникеты, которые поддерживают все возможные способы оплаты. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, всего там появятся 17 турникетов нового поколения, в том числе два дополнительных на входе для более удобного и быстрого прохода на платформу.

Новые турникеты компактны, универсальны и интуитивны. Эргономичный корпус позволяет эффективно использовать пространство вестибюлей и увеличить пропускную способность станций. Современное оборудование поддерживает все действующие виды оплаты, включая виртуальную "Тройку", Систему быстрых платежей (СБП) и биометрию, а яркая цветовая подсветка и виброотклик помогут понять статус оплаты поездки.

Ликсутов уточнил, что до конца 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД поставят свыше 4,5 тысячи новых турникетов, разработанных и произведенных в Москве. По его словам, благодаря улучшенной конструкции проходов в метро станет больше на 20%, а пропускная способность станций увеличится до 40%. За счет российской микроэлектроники техника срабатывает быстрее, что увеличивает скорость пассажиров и повышает комфорт поездок.

Ранее Сергей Собянин заверил, что город продолжит внедрять биометрию на станциях МЦД и наземном общественном транспорте. В столице станет больше турникетов и инновационных терминалов по продаже билетов.

Мэр напомнил, что биометрия стала наиболее выгодным способом оплаты проезда. Число пользователей уже превысило 710 тысяч человек.

"Новости дня": в столичном метро тестируют оплату виртуальной "Тройкой" через NFC

