Организация Объединенных Наций (ООН) на грани финансового коллапса: средства могут закончиться к середине августа 2026 года, утверждают СМИ. Чем это обернется для России и мира в целом, разбиралась Москва 24.

"Гонка к банкротству"

Организация Объединенных Наций оказалась на грани финансового коллапса. Соединенные Штаты и Китай, на долю которых в совокупности приходится 42% поступлений в ее бюджет, задерживают выплату обязательных взносов, сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание напомнило слова генсека ООН Антониу Гутерриша, что организация находится в "состоянии гонки к банкротству" и "вполне реальной перспективе финансового краха". По данным СМИ, средства рискуют закончиться к середине августа 2026 года.

Журналисты отметили, что бюджет организации формируется за счет обязательных взносов стран-участниц, размер которых рассчитывается исходя из их экономической мощи. Однако Штаты, чья задолженность перед ООН превышает 4 миллиарда долларов, прекратили выплаты и вышли из десятка программ, включая Всемирную организацию здравоохранения.





Майкл Де Сомбр представитель Госдепартамента США Мы стремимся не к отказу от многостороннего подхода, а к тому, чтобы ясность и результат преобладали над неэффективностью и пустыми словами.

Китай же должен ООН 445 миллионов долларов: ранее Пекин перечислил на счета организации почти 850 миллионов долларов, но обязательства все равно полностью не выполнены. Кризис усугубляется и тем, что другие традиционные доноры, такие как Великобритания, Германия, Швеция и Нидерланды, сокращают финансирование гуманитарных программ из-за внутренней экономии или политических изменений, рассказали журналисты.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал ООН за бездействие в урегулировании международных кризисов. Телеканал CNN, комментируя его выступление, отметил, что Штаты из создателя ООН превратились в ее самых яростных критиков.

Владимир Путин, в свою очередь, назвал ООН структурой, не имеющей равных по легитимности, и призвал реформировать ее на основе консенсуса, не расшатывая авторитет. Однако он раскритиковал односторонние санкции и отметил, что члены организации перестали быть "объединенными" нациями.

Нет альтернативы?

Проблема в том, что, с одной стороны, есть критика ООН, а с другой – замены ей нет, отметил в беседе с Москвой 24 первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

"В частности, Трамп считает ООН неэффективной, большой бюрократической структурой и говорит, что нужно что-то новое, поэтому он придумал Совет мира. Правда, и он пока не финансируется – Трамп просто собрал глав государств по своему выбору", – добавил Макаркин.

По его мнению, Совет мира не может стать заменой ООН, так как это "частный проект Трампа", где он председательствует, сам определяет, кого туда включать, и может в любой момент отозвать приглашение.

"ООН же – уникальная организация, где представлены все признанные государства, эта практика существует с 1945 года и уже укоренена. Другой организации, которая представляла бы всех и выполняла бы функции Совета Безопасности с правом вето у пяти постоянных членов, не придумано. Этот баланс интересов сформировался по итогам Второй мировой войны", – сказал политолог.

Для мира финансовые проблемы ООН означают, что гуманитарные мероприятия могут быть ограничены или свернуты. Таким образом, организация будет функционировать, но в урезанном виде, отметил Макаркин.

"Что касается России, у нее тоже есть претензии к ООН и нынешнему генсеку, но главный ресурс здесь – статус постоянного члена Совета безопасности и право вето. Если конструировать любую другую организацию, там этого уже не будет", – уточнил Макаркин.

В Совете мира право вето есть фактически только у Дональда Трампа – это, по словам политолога, беспрецедентная история. Кроме того, целый ряд стран, включая Россию, Китай и Индию, воздерживается от участия в этой организации.





Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий Поэтому банкротство или распад ООН России крайне невыгоден. У нашей страны есть не только право вето, но и своя квота в аппарате организации, включая одного из заместителей генсека. Это наследие СССР. Америка нередко комплексует, когда оказывается в изоляции, например при голосованиях по израильскому вопросу. Россия же исходит из того, что в нынешней ситуации замены ООН как представительной структуры нет.

По словам экономиста, политолога, ведущего научного сотрудника Института стран СНГ Александра Дудчака, ООН часто критикуют в том числе за ангажированное руководство, из-за чего управление теряет эффективность.

"Тем не менее это площадка для общения и возможность донести информацию до мировой общественности с российской стороны", – сказал он Москве 24.

В то же время эксперт подчеркнул, что расположение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке крайне неудачно. В частности, американская администрация порой позволяет себе не выдать дипломатам визу, что никуда не годится.





Александр Дудчак экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Несмотря на это, пока организация существует, лучше пусть она будет. Альтернативы у нее просто нет. Идея Дональда Трампа создать Совет мира – параллельно или вместо ООН – нежизнеспособна. После его создания ничего об организации не слышно.

В глобальном масштабе Россия могла бы создать другую структуру, но это сложный процесс из-за количества недоброжелателей у страны. В целом Москву устраивает то, что через ООН можно влиять на другие государства, склоняя к принятию необходимых решений, резюмировал политолог.

