Политолог Макаркин: России невыгодно банкротство ООН из-за "права вето"

Организация Объединенных Наций (ООН) на грани финансового коллапса: средства могут закончиться к середине августа 2026 года, утверждают СМИ. Чем это обернется для России и мира в целом, разбиралась Москва 24.
"Гонка к банкротству"
Организация Объединенных Наций оказалась на грани финансового коллапса. Соединенные Штаты и Китай, на долю которых в совокупности приходится 42% поступлений в ее бюджет, задерживают выплату обязательных взносов, сообщила газета The Wall Street Journal.
Издание напомнило слова генсека ООН Антониу Гутерриша, что организация находится в "состоянии гонки к банкротству" и "вполне реальной перспективе финансового краха". По данным СМИ, средства рискуют закончиться к середине августа 2026 года.
Журналисты отметили, что бюджет организации формируется за счет обязательных взносов стран-участниц, размер которых рассчитывается исходя из их экономической мощи. Однако Штаты, чья задолженность перед ООН превышает 4 миллиарда долларов, прекратили выплаты и вышли из десятка программ, включая Всемирную организацию здравоохранения.
Китай же должен ООН 445 миллионов долларов: ранее Пекин перечислил на счета организации почти 850 миллионов долларов, но обязательства все равно полностью не выполнены. Кризис усугубляется и тем, что другие традиционные доноры, такие как Великобритания, Германия, Швеция и Нидерланды, сокращают финансирование гуманитарных программ из-за внутренней экономии или политических изменений, рассказали журналисты.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал ООН за бездействие в урегулировании международных кризисов. Телеканал CNN, комментируя его выступление, отметил, что Штаты из создателя ООН превратились в ее самых яростных критиков.
Владимир Путин, в свою очередь, назвал ООН структурой, не имеющей равных по легитимности, и призвал реформировать ее на основе консенсуса, не расшатывая авторитет. Однако он раскритиковал односторонние санкции и отметил, что члены организации перестали быть "объединенными" нациями.
Нет альтернативы?
Проблема в том, что, с одной стороны, есть критика ООН, а с другой – замены ей нет, отметил в беседе с Москвой 24 первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
"В частности, Трамп считает ООН неэффективной, большой бюрократической структурой и говорит, что нужно что-то новое, поэтому он придумал Совет мира. Правда, и он пока не финансируется – Трамп просто собрал глав государств по своему выбору", – добавил Макаркин.
По его мнению, Совет мира не может стать заменой ООН, так как это "частный проект Трампа", где он председательствует, сам определяет, кого туда включать, и может в любой момент отозвать приглашение.
"ООН же – уникальная организация, где представлены все признанные государства, эта практика существует с 1945 года и уже укоренена. Другой организации, которая представляла бы всех и выполняла бы функции Совета Безопасности с правом вето у пяти постоянных членов, не придумано. Этот баланс интересов сформировался по итогам Второй мировой войны", – сказал политолог.
Для мира финансовые проблемы ООН означают, что гуманитарные мероприятия могут быть ограничены или свернуты. Таким образом, организация будет функционировать, но в урезанном виде, отметил Макаркин.
"Что касается России, у нее тоже есть претензии к ООН и нынешнему генсеку, но главный ресурс здесь – статус постоянного члена Совета безопасности и право вето. Если конструировать любую другую организацию, там этого уже не будет", – уточнил Макаркин.
В Совете мира право вето есть фактически только у Дональда Трампа – это, по словам политолога, беспрецедентная история. Кроме того, целый ряд стран, включая Россию, Китай и Индию, воздерживается от участия в этой организации.
По словам экономиста, политолога, ведущего научного сотрудника Института стран СНГ Александра Дудчака, ООН часто критикуют в том числе за ангажированное руководство, из-за чего управление теряет эффективность.
"Тем не менее это площадка для общения и возможность донести информацию до мировой общественности с российской стороны", – сказал он Москве 24.
В то же время эксперт подчеркнул, что расположение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке крайне неудачно. В частности, американская администрация порой позволяет себе не выдать дипломатам визу, что никуда не годится.
В глобальном масштабе Россия могла бы создать другую структуру, но это сложный процесс из-за количества недоброжелателей у страны. В целом Москву устраивает то, что через ООН можно влиять на другие государства, склоняя к принятию необходимых решений, резюмировал политолог.