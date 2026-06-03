Несколько человек пострадали при атаке БПЛА на районы Санкт-Петербурга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несколько человек пострадали в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Удары пришлись на объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.

"В настоящее время идет ликвидация последствий. Пострадали несколько человек. Погибших нет", – говорится в сообщении.

В городе начал работу оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова.

Как уточнил в MAX глава Ленинградской области Александр Дрозденко, над территорией региона было сбито 59 БПЛА. Четыре частных дома получили повреждения при падении обломков дрона в Лужском районе.

Кроме того, утром 3 июня беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва – Симферополь в муниципальном округе Енакиево в ДНР. По предварительным данным, погибли 7 человек, еще 11 получили ранения.

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

