03 июня, 08:07Происшествия
Несколько человек пострадали при атаке БПЛА на районы Санкт-Петербурга
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Несколько человек пострадали в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Удары пришлись на объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
"В настоящее время идет ликвидация последствий. Пострадали несколько человек. Погибших нет", – говорится в сообщении.
В городе начал работу оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова.
Как уточнил в MAX глава Ленинградской области Александр Дрозденко, над территорией региона было сбито 59 БПЛА. Четыре частных дома получили повреждения при падении обломков дрона в Лужском районе.
Кроме того, утром 3 июня беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва – Симферополь в муниципальном округе Енакиево в ДНР. По предварительным данным, погибли 7 человек, еще 11 получили ранения.
Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.
Несколько человек пострадали в результате атаки дронов в Санкт-Петербурге